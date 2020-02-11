Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ligin ikinci yarısındaki 4 karşılaşmadan aldığı 5 puanla düşme hattının üzerine çıktı. 19 puanla 15’inci sırada yer alan Antalyaspor, uzun bir aradan sonra Türkiye Kupası’nda da çeyrek finale yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk karşılaşmasında sahasında Sivaspor ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor, tur şansını ikinci maça bıraktı. Kupada tur atlamayı hedefleyen Antalyaspor’da cezalı oyuncu yer almazken, Yekta Kurtuluş, Nazım Sangare, Adis Jahovic ve Bahadır Öztürk’ün sakatlıkları devam ediyor. Celutska ve Gustavo Blanco’nun da gribal enfeksiyonlarının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan güney ekibi Antalyaspor’da Alman yıldız Lukas Podolski’nin tam hazır olmadığı için riske edilmeyeceği ve kadroya alınmayacağı belirtildi. Teknik Direktör Tamer Tuna’nın Podolski ile özel olarak ilgilendiği ve ligdeki Kasımpaşa karşılaşmasında çok şey beklediği kaydedildi. Podolski, Kayserispor deplasmanında oyunda kaldığı 12 dakikalık sürede bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken takımının beraberlik golünün asistini yapmıştı.