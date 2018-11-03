Antofagasta - Universidad Catolica rakamlar

Şili Premier Lig maçında Antofagasta ile Universidad Catolica, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:30. 48 puanlı Antofagasta 4. sırada bulunuyor, Universidad Catolica 54 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Antofagasta, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Universidad Catolica, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 572. İddaa'da Antofagasta kazanır 2.30, berabere biter 2.90, Universidad Catolica kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Antofagasta önceki hafta Universidad Catolica mücadelesinde 2-4 yenildi.

Universidad Catolica ise Antofagasta maçında 2-4 kazandı.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Antofagasta, 22 gol attı ve 12 gol yedi.

Universidad Catolica ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Universidad Catolica, 12 gol atarken 13 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ