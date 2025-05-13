AÖF bahar dönemi final sınavı için heyecanı bekleyiş başladı. Finallere kısa bir süre kala sınav giriş belgesi için gözler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne çevrildi. AÖF sınav giriş belgesine http://aosogrenci.anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden erişim sağlanabilmektedir. Peki, "AÖF final sınavı ne zaman, sınav yerleri giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte AÖF sınav takvimi...