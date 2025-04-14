AÖF sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri açıktan üniversite bitirmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Adayların hangi dersten sınava girecekleri bilgisini içeren sınav giriş bilgileri Anadolu Üniversitesi tarafından öğrenci sayfalarında yayımlandı. 2025 Bahar Dönemi Ara sınavına ilişkin Sınav Giriş Bilgileri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açıldı. Peki AÖF sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
AÖF sınav tarihleri belli oldu. 2024-2025 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları Mayıs ayında çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir. Sınavlar, AÖF bünyesindeki Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi öğrencileri için ortak olarak düzenlenmektedir. Peki AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte?
AÖF ARA SINAVLARI NE ZAMAN 2025?
AÖF 2024-2025 Öğretim Yılı bahar dönemi vize (ara sınavları) 19-20 Nisan 2025 Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleşecek.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 ERİŞİME AÇILDI MI?
AÖF’ten yapılan açıklamada “ Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı!
Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz” ifadeleri yer aldı.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖF sınav sonuçları sınavların sona ermesinin ardından iki hafta içerisinde erişime açılıyor. Sınav sonuçlarının Nisan ayının sonuna doğru açıklanması öngörülüyor.
AÖF DÖNEM SONU SINAVLARI NE ZAMAN?
Nisan ayında uygulanacak AÖF ara sınavlarının ardından Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak.
AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
AÖF yaz okulu 30 Haziran'da başlayacak 16 Ağustos'ta sona erecek. Yaz okulu sınavı ise 16 Ağustos tarihinde olacak.