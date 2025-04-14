AÖF sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF sınav tarihleri belli oldu. 2024-2025 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları Mayıs ayında çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir. Sınavlar, AÖF bünyesindeki Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi öğrencileri için ortak olarak düzenlenmektedir. Peki AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte?