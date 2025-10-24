Binlerce AÖL öğrencisi için bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav takvimini duyurdu. Gözler şimdi Aralık ayında yapılacak sınavlara çevrilirken, adayların en çok merak ettiği soru ise “Bu yıl sınavlar online mı, sınıf ortamında mı yapılacak?” oldu. İşte soruların yanıtları...