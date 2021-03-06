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HaberlerGündemEğitimAÖL sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Açık Lise sınavları ne
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AÖL sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Açık Lise sınavları ne zaman...

Açık Lise öğrencilerinin merakla beklediği AÖL sınav sonuçlarına ilişkin ile gözler artık Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Sınavlarda ter döken binlerce öğrenci, AÖL sonuçları açıklandı mı ve AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak gibi soruların cevaplarını araştırıyor! İşte son durum...

AÖL sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Açık Lise sınavları ne

AÖL sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Sorusunun cevabı merak ediliyor. AÖL 1. dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. AÖL 1. Dönem Online (Çevrim İçi) Sınavlarını geride bırakan öğrenciler şimdi AÖL sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, AÖL sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık öğretim lise sınavları ardından sonuç heyecanı başladı. 2020/2021 eğitim öğretim yılı 1. Dönem sınavları için online sınav tarihleri; 25 Şubat 2021 (saat 09:30’dan) 1 Mart 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında gerçekleşti.

Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmese de bu bilgiler göz önüne alındığında, 1 Mart'ta tamamlanan sınavın sonuçlarının 15 Mart haftasında açıklanması ön görülüyor.

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

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