AP: Trump, çekilme kararını Erdoğan'la konuşurken verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD askerlerini Suriye'den çekme kararının perde arkasıyla ilgili yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

Daha önce bir ABD'li yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada kararın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmenin ardından alındığını söylemişti. Amerikan Associated Press haber ajansı ise Trump'ın Suriye'den çekilme kararını Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında verdiğini söyledi.

AP'nin iki Amerikan ve bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, iki lider arasındaki görüşmenin detaylarına yer verildi. Habere göre, 14 Aralık'ta yapılan görüşme ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefon görüşmesinden bir gün sonra, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından ayarlandı.

ERDOĞAN'DAN TRUMP'A: NEDEN HALA ORADASINIZ?

Habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Savunma Bakanı Jim Mattis ve ulusal güvenlik ekibinin diğer üyeleri Trump'a, Erdoğan'ı operasyondan vazgeçmeye ikna etmesi için konuşma konularının yer aldığı bir liste hazırladı.

AP'ye konuşan ABD'li yetkililerden biri, "Konuşma konuları çok katıydı. Herkes, Türkiye'ye sınırda bir bölgenin kontrolü gibi küçük bir zafer olabilecek bir şeyin önerilmesini söyledi" şeklinde konuştu.

Ancak habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan hızlı bir şekilde Trump'ı savunma pozisyonuna itti ve ABD'nin tek amacının DEAŞ'ı yenmek olduğunu ve DEAŞ'ın da yüzde 99 oranda yenildiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a 'Neden hala oradasınız?' sorusunu iletti ve DEAŞ'ın kalan güçleriyle Türkiye'nin başa çıkabileceğini söyledi.

"HEM ERDOĞAN HEM BOLTON ŞOK OLDU"

Erdoğan ile konuşma devam ederken Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a Erdoğan'ın söyledikleri doğruysa neden Amerikan birliklerinin Suriye'de kaldığını sordu. AP'nin haberine göre Bolton, DEAŞ' karşı zaferin kalıcı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Bolton bu sözleriyle ikna olmayan Trump, hızlı bir şekilde kararını verdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye'den çekilme sözü verdi. ABD'li yetkililer, Trump'ın bu tavrının, hem Bolton hem de Erdoğan'ı şok ettiğini söyledi.

Kararı beklemeyen ve hazırlıksız yakalanan Erdoğan, Trump'ı aceleci bir şekilde çekilmemeleri yönünde uyardı. Telefon konuşması, Trump'ın çekilme sözünü tekrarlamasıyla sona erdi ancak ABD başkanı çekilmenin nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili bir şey söylemedi.

AP'nin haberinde, Pompeo, Mattis ve Bolton'ın ertesi gün kendi aralarında bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve çekilmenin iptal edilmesi ya da en azından ertelenmesi yönünde Trump'ı ikna etme kararı aldıkları belirtildi. Ancak Trump'ın özel kalem müdürü, çekilme kararının değişmeyeceğini ve ertelenmeyeceğini net bir dille bu üçlüye iletti.

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