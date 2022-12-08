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Arabanın motorunu çalıştırdıktan sonra klimayı açmayın! Oldukça tehlikeli olabilir

Soğuk kış günlerinde, arabada ısınmak için klimayı açıyoruz ancak burada fark edilmeyen bir tehlike bulunuyor. Klimayla beraber, benzen isimli bir madde arabanın içine doluyor. Bu zehirli maddenin insan sağlığına ciddi zararları bulunuyor.

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  • Arabanın motorunu çalıştırdıktan sonra klimayı açmayın! Oldukça tehlikeli olabilir

    Sıcak veya soğuk günlerde, arabaya bindiğimiz ilk zamanda elimiz hemen klimaya gidiyor. Ancak bunu yapmadan evvel biraz düşünmek gerekiyor.

     
  • Arabanın motorunu çalıştırdıktan sonra klimayı açmayın! Oldukça tehlikeli olabilir

    Arabayı park ettiğimiz zaman doğal olarak camları kapatıyoruz. Aracı gölgede bıraktığımız zaman arabanın içinde ortalama 400-800 mg hidro karbon (benzen) birikiyor.

    Yazın, bu oran 2000-4000 mg arasına çıkıyor. Bu durum, olması gerekenden 40 kat daha fazla benzen solumanıza neden olur.
  • Arabanın motorunu çalıştırdıktan sonra klimayı açmayın! Oldukça tehlikeli olabilir

    Benzen; benzine karıştırılarak kullanılan renksiz ve sıvı halde bulunan bir aromatik hidrokarbondur. Benzeni uzun süre koklamak, akut benzen zehirlenmesine yol açar.
  • Arabanın motorunu çalıştırdıktan sonra klimayı açmayın! Oldukça tehlikeli olabilir

    Yavaşça zehirleme yapan benzen; felç ve bilinç kaybı, baş dönmesi, ter boşanması, yüz kızarması, soluğun benzen kokması, çarpıntı, bulantı, kusma, konuşma bozuklukları ile belirti gösterir. 

    Benzen, karaciğeri, kemik dokularını ve böbreklerini etkiler ve vücuttan atılması uzun sürebilir. San Diego Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, benzen ve lösemi arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koydu.
  • Arabanın motorunu çalıştırdıktan sonra klimayı açmayın! Oldukça tehlikeli olabilir

    Arabaya bindiğinizde hemen klimayı çalıştırmak yerine, camları açarak içerisini havalandırmanız önemlidir. Aksi takdirde, klima soğuk hava üflemeye başlayana kadar, içeride ısınan havayı ve beraberinde benzeni de üfler.
  • Arabanın motorunu çalıştırdıktan sonra klimayı açmayın! Oldukça tehlikeli olabilir

    Benzen kokusu her zaman fark edilmez bu yüzden klimayı çalıştırmadan önce arabanın havalandırılması büyük önem taşır. 

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