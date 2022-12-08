Arabanın motorunu çalıştırdıktan sonra klimayı açmayın! Oldukça tehlikeli olabilir

Yavaşça zehirleme yapan benzen; felç ve bilinç kaybı, baş dönmesi, ter boşanması, yüz kızarması, soluğun benzen kokması, çarpıntı, bulantı, kusma, konuşma bozuklukları ile belirti gösterir.

Benzen, karaciğeri, kemik dokularını ve böbreklerini etkiler ve vücuttan atılması uzun sürebilir. San Diego Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, benzen ve lösemi arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koydu.