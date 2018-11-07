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O sürücülere ceza yağdı
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'Arabayı satsan bu cezayı ödeyemezsin' sözü Antalya'da gerçek oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde drift atan Doğan marka iki aracın sürücülerine birer gün arayla toplam 17 bin 123 TL para cezası uygulandı. Araçlardan birinin plakasız olması, diğerinin sürücünün ehliyetinin bulunmaması cezaları katladı. İlçede dün kesilen 7 bin 969 TL tutarındaki drift cezası rekor olarak kayıtlara geçerken, bir gün sonra aynı ilçede bu rekor 9 bin 154 TL ile kırıldı.

07.11.2018 - 10:41 | Güncelleme: İHA

İlk ceza dün Manavgat Sanayi Sitesi Barbaros Caddesi girişinde yapılan polis kontrollerinde kesildi. Ön ve arka plakaları sökülmüş, drift atarak trafiği ve çevredekileri tehlikeye düşüren Doğan marka otomobil sürücüsü, trafik polisinin dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçtı.

İHA'nın haberine göre, trafik ekipleri 20 dakikalık kovalamacanın ardından kaçan otomobili Sanayi Sitesi içerisinde bir oto boyacıda ele geçirdi. Araç sürücüsü A.S.E. saklandığı yerde yakalanırken, aracın plakaları otomobilin bagajında bulundu. Sürücü A.S.E.’ye 2918 sayılı karayolları trafik kanunun 67/1d (drift atmak) maddesince 5 bin TL, 32/3 gürültü çıkaran araçları kullanmak maddesince bin 2 TL, 23/4 aracın tescil plakasının sökülü halde araç kullanmak maddesince bin 694 TL olmak üzere 7 bin 969 TL para cezası uygulandı.

Otomobil 2918 sayılı trafik kanununa göre 60 gün trafikten men edilerek yediemine çekilirken sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Psikoloğa sevk edilen araç sürücüsü psikoteknik değerlendirmenin ardından psikoloğun vereceği 'sürücü olabilir' raporuna tabi tutulduktan sonra raporun olumlu olması halinde 30 gün sonra ehliyetini alabilecek.

BİR GÜN SONRA YİNE CEZA YAĞDI

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulama sırasında, drift atarak Sanayi istikametinden caddeye çıkan M.K.’ya ve otomobilin sahibine ceza yağdı.

17 yaşındaki sürücü M.K.’ye 2918 sayılı karayolları trafik kanunun 67/1d (drift atmak) maddesince 5 bin 10 TL, 36.3-a maddesince ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 TL, 78. 1-a maddesi gereği kemer takmamaktan 108 TL, araç sahibine ehliyetsiz araç kullandırmaktan 2 bin 18 TL olmak üzere olmak üzere toplam 9 bin 154 TL ceza yazıldı.

Otomobil 2918 sayılı Trafik Kanununa göre 60 gün trafikten men edilerek yediemine çekilirken üzerinde kimlik bulunmayan otomobil sürücüsü M.K. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü.
Olay yerine gelen ve sahibi olduğunu söyleyen genç kadın, kardeşini markete gönderdiğini ve aracı alıp gittiğinden haberi olmadığı söyleyip polise uzun süre dil döktü.

 

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