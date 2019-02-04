Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminde birçok Avrupa ekibinin radarına girse de takımda kalan Domagoj Vida için bu kez Orta Doğu'dan flaş bir iddia geldi.

Suudi Arabistan'da yayın yapan Al Nassr'da yer alan habere göre, ülkenin ünlü ekiplerinden Al Nassr, Hırvat stoper için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Arap temsilcisinin Siyah-Beyazlılar'a 16 milyon Euro teklif ettiğ öne sürülürken yönetimin bu konuda ne karar vereceği merak konusu oldu.

Benfica'nın eski teknik direktörü Rui Vitoria'nın çalıştırdığı Al Nassr, Galatasaray'da gözden çıkarılan Maicon için de görüşmelerini sürdürüyor. Habere göre Vida'dan alınacak yanıta göre ibre Maicon da dönebilir. Arabistan'da transfer bu gece saat 00.00'da sona erecek.