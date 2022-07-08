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Otomobilin denize düşmemesi için kaputa oturup çekiciyi beklediler

Yalova'da hareketli anlar yaşandı. Kentte bir aracın arka tekerlekleri iskele boşluğuna düştü. Sürücü ve arkadaşı ise aracın denize düşmemesi için kaputun üstüne oturup çekiciyi bekledi

Hareketli anlar... Araç denize düşmesin diye kaputa çıktılar! - Güncel haberler
Araç denize düşmesin diye kaputa çıktılar!
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İHA

Yalova’da geri manevra yaptığı sırada arka tekerlekleri iskele boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü ve arkadaşı aracının denize düşmemesi için kaputun üstüne oturarak çekiciyi bekledi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Kartal İskelesi’nde geri manevra yapan bir otomobilin arka tekerlekleri beton zemini aşarak boşluğa düştü.

Askıda kalan otomobilin sürücüsü ve sürücünün arkadaşı araçtan inerek kaputun üstüne çıktı. Aracının denize düşmemesi için çaba gösteren sürücü ve arkadaşı telefonla polisi aradı. Bölgeye gelen çekici ile askıda kalan otomobil kurtarıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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