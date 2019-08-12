Turkcell, otomobillere entegre olan acil çağrı sistemi ‘eCall’ın (acil çağrı) iletişim altyapısını sağlamaya başlayacağını duyurdu.

Bir süre önce Türkiye'de de zorunlu hale gelen araç içi otomatik acil durum çağrısı sistemleri, yeni nesil araçlarda, kaza anında hayatları kurtarabilmek ve kazazedelere en hızlı şekilde ulaşabilmek amacı taşıyor. Sistemin, otomatik olarak Turkcell üzerinden acil çağrı merkezlerini arayabileceği ve aynı kanaldan geri aranabileceği bildirildi.

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Yeni nesil araçların geliştirilmesi ve insan hayatını kurtaran teknolojilerin vatandaşlarla buluşturulması büyük önem arz ediyor" dedi.

Öte yandan, sistemin Türkiye'ye ithal edilen araçlara yurtdışında monte edileceği kaydedildi.'

OTOMATİK OLARAK ACİL ÇAĞRI YAPACAK

Yapılan açıklamaya göre, eCall sistemleri ile kaza anında araçların içinde yer alan bilgisayar sistemlerinin kaza anına dair detaylı verileri toplanacak. Sistem, aracın konumu ve kaza sonrasındaki durumu, kazazedelerin olası durumu ve aracın içinde olduğu riskler hakkındaki ilk tespitlerin de yapılmasında kullanılacak.

Toplanan veriler aracın içinde yer alan telematik kontrol birimi (TCU) üzerinden, GSM şebekesi vasıtasıyla 112 Acil Çağrı servisine iletilecek. Eşzamanlı olarak araç 112 çağrı merkezine bir sesli çağrı da başlatabilecek.

Bu çağrı, aracın içindekilerin herhangi bir müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak başlatılacak. Kazazedeler eğer bilinçleri açıksa bu çağrı üzerinden durumlarına dair bilgileri 112 Acil Çağrı personeline iletebilecek.

Ayrıca, aracın içindeki telematik iletişim modülü insan müdahalesine gerek kalmadan da 112 personeline kaza hakkında otomatik bilgi ulaştırabilecek. Bu teknolojiyle sağlık personeli araca geri arama da yapabilecek. Eğer araçta konuşabilir durumda olan yaralılar varsa sağlık ekipleri gelene kadar, kazazedelere gerekli yönlendirmeler yapılabilecek.