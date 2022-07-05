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Haberler Gündem 3. Sayfa Arazi kavgası cinayetle bitti
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Malatya'da arazi kavgası cinayetle sonlandı

Malatya'da arazi meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hasan Hüseyin Sevilmiş, husumetlisi tarafından silahla öldürüldü

Arazi kavgası cinayetle bitti
Malatya'da arazi cinayeti
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İHA

Malatya'da arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Arguvan ilçesi Yukarı Yukarısülmenli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Hasan Hüseyin Sevilmiş (39) ile A.A.E. (59) arasında yine tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda A.A.E. tarafından silahla vurulan Hasan Hüseyin Sevilmiş olay yerinde hayatını kaybetti. A.A.E. ise, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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