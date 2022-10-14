Arçelik sürdürülebilir bir yaşam için harekete geçti 0:00 / 0:00

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Arçelik sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezine koyarak, yeni kültür kodunu, amacını, değerlerini ve davranış modelini 11 Ekim’de, tüm dünyadaki merkez ofislerinin katılımıyla 24 saat süren bir etkinlikle kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Her Evde Sürdürülebilir Bir Yaşama İlham Ver mottosuyla gerçekleştirilen etkinlikle, Arçelik çalışanları, düzenlenen ideathon ile, sürdürülebilirliği hayatın her alanına taşıyacak proje ve fikirler üzerinde tartıştı.

160'tan fazla kişinin katılımıyla bir açık forum formatında 3 oturumda gerçekleştirilen etkinlikte Arçelik çalışanlarının oylarıyla en iyi 12 proje belirlendi. Arçelik’in farklı departman üyelerinden oluşan jüri ise bu projeler içinden uygulanabilecek en iyi 3 projeyi seçti.

Konuşma ve sohbetlerin yapıldığı etkinlik, Arçelik’in İstanbul’daki merkezinden başlayarak, tüm dünyadaki genel merkezlerinin katılımıyla 24 saat boyunca canlı olarak devam etti. Arçelik çalışanlarının, sürdürülebilir bir dünyaya, hayatlarının her alanında katkıda bulunma istediğinden yola çıkarak düzenlenen plogging - çöp toplama etkinliğine de Türkiye’nin yanı sıra, 23 ülkeden Arçelik çalışanları katıldı.

Bu yılın başında Arçelik’in geleceği olarak gördüğü ve FutureZone adını verdiği yeni bir kültür yolculuğu başlatan Arçelik, çalışanlarını şirketi bu geleceğe taşıyacak birer GameChangers-Oyun Kurucu olarak adlandırıyor ve değişimin öncüleri olarak görüyor. FutureZone yolculuğunun ilk adımlarından biri de Arçelik’in tüm dünyadaki çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirdiği kültür çalışması oldu. Arçelik’in yeni kültür yolculuğu, ortak amaç, değerler ve liderlik davranış modeli; kültür çalışmasının sonuçları ile şekillendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Toygan Pulat, günümüz iş dünyasında insan kaynakları trendleri ile çalışan beklentilerinin her zamankinden daha hızlı bir şekilde değiştiğini belirtti.

Pulat,"Bugün Arçelik’in değerlerini, liderlik davranış modelini, amaç ve vizyonunu dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarımızla birlikte kutluyoruz. Arçelik, köklü bir geçmişe ve güçlü bir şirket kültürüne sahip. Global işgücümüzün farklılıklarından beslendiğimiz, herkesin kendi özgün benliğini ortaya koyabildiği ve anlam bulduğu bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla bir kültür hareketi başlattık. Arçelik’i tek bir amaçta kenetlemek, bizi biz yapan değerlerin altını çizmek ve çalışanlarımıza ideal bir çalışma iklimi sunmak üzere, tüm çalışanlarımızın görüşlerini alarak kapsamlı bir kültür çalışması gerçekleştirdik. Çalışanlarımızı oyunun kuralını değiştirecek, geleceği şekillendirecek birer gamechanger olarak görüyoruz. Her birinin Arçelik’in geleceğinin şekillenmesine liderlik ederek, sorumluluk üstlendiğini görmekten gurur duyuyorum" diye konuştu.

Arçelik Kurumsal İletişim Kıdemli Direktörü Zeynep Özbil ise çalışma arkadaşlarının iç görüleri şirket kültürlerinin 4 temel değerden güç aldığını ortaya koyduğunu açıkladı.

Özbil, "Çevreye ve topluma verdiğimiz önem, birbirimize duyduğumuz saygı ve sevgi, birlikte büyümek için tutkumuz ve sonunda kazanmanın gururunu paylaşmak. Sürdürülebilirlik, Arçelik Global için uzun zamandır büyük fark yaratan bir iş modeli oldu. Bunun Arçelik çalışanları için de ortak bir motivasyon haline geldiğini gördük. Bireysel çabalarıyla sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı hedefleyen çalışma arkadaşlarımızın bu amaçlarını şirket içinde ve dışında kolaylaştırmak ve desteklemekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Özbil, her evde sürdürülebilir yaşamlara ilham verin girişiminin, tam da bunu sağlayacağını düşündüklerini belirtti.