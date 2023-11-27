Ardahan'da kaçak Afganistan uyruklu kişi yakalandı

Ardahan'da yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, Ardahan Otogarında asayiş denetimleri kapsamında kimlik kontrolü yaptı.

Ekipler, sahte kimlik taşıyan Afganistan uyruklu M.M'nin yasa dışı yollarla ülkeye girdiğini belirledi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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