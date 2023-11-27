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        Ardahan'da kaçak Afganistan uyruklu kişi yakalandı

        Ardahan'da yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 17:14 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:14
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        Ardahan'da kaçak Afganistan uyruklu kişi yakalandı
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        Ardahan'da yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, Ardahan Otogarında asayiş denetimleri kapsamında kimlik kontrolü yaptı.

        Ekipler, sahte kimlik taşıyan Afganistan uyruklu M.M'nin yasa dışı yollarla ülkeye girdiğini belirledi.

        Gözaltına alınan yabancı uyruklu, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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