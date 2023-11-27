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        Ardahan'da öğrenci ve veliler Filistin'e destek amacıyla kermes düzenledi

        Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Şehit Sezgin Yolcu Ortaokulu ve Çıldır İlkokulu tarafından, Filistin'e destek için kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:41
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        Ardahan'da öğrenci ve veliler Filistin'e destek amacıyla kermes düzenledi
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        Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Şehit Sezgin Yolcu Ortaokulu ve Çıldır İlkokulu tarafından, Filistin'e destek için kermes düzenlendi.

        Velilerce yiyecek ve içecek satışı yapılan Şehit Sezgin Yolcu Ortaokulu halı sahasındaki kermeste, öğrenciler de harçlıklarını bağışladı.

        Kermeste toplanan para, Filistin'e gönderilecek.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, AA muhabirine, kermesin gün boyu süreceğini söyledi.

        Filistin'e destek amacıyla yaptıkları etkinliğe katkılarından dolayı veliler ve öğrencilere teşekkür eden Yıldız, "Filistin'e yönelik duyarlılığımız devam etmeli. Bu duyarlılığı bizim öğrencilerimiz gösterdi. Herkes üzerine düşeni yaparsa oradaki kardeşlerimiz de onlara yapılan zulümden en kısa sürede kurtulmuş olurlar. Bize müftülük ve diğer kurumların da desteği oldu." dedi.

        Etkinlikte ayrıca Filistinlilerin uğradığı zulmü anlatan resim sergisi de açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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