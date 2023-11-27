Ardahan'da fırtına nedeniyle bir ahırın çatısı uçtu, elektrik direği devrildi.

Kent genelinde akşama doğru soğuk hava, kar ve fırtına etkili oldu.

Çıldır ilçesine bağlı Aşağı Cambaz köyünde de şiddetini arttıran fırtınanın etkisiyle bir ahırın çatısı yerinden söküldü.

Çatı parçalarının çevreye savrulduğunu gören vatandaşlar, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildirdi.

Fırtına yüzünden aynı köyde bir elektrik direği de devrildi.

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