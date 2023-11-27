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        Ardahan'da fırtına nedeniyle bir ahırın çatısı uçtu

        Ardahan'da fırtına nedeniyle bir ahırın çatısı uçtu, elektrik direği devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 00:01 Güncelleme: 27.11.2023 - 00:01
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        Ardahan'da fırtına nedeniyle bir ahırın çatısı uçtu
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        Ardahan'da fırtına nedeniyle bir ahırın çatısı uçtu, elektrik direği devrildi.

        Kent genelinde akşama doğru soğuk hava, kar ve fırtına etkili oldu.

        Çıldır ilçesine bağlı Aşağı Cambaz köyünde de şiddetini arttıran fırtınanın etkisiyle bir ahırın çatısı yerinden söküldü.

        Çatı parçalarının çevreye savrulduğunu gören vatandaşlar, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildirdi.

        Fırtına yüzünden aynı köyde bir elektrik direği de devrildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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