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        Ardahan-Artvin kara yolu ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı

        Ardahan-Artvin kara yolu, yoğun kar yağışının oluşturduğu buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:31 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:53
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        Ardahan-Artvin kara yolu ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı
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        Ardahan-Artvin kara yolu, yoğun kar yağışının oluşturduğu buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar ve tipi özellikle Ardahan-Artvin ve Türkgözü-Posof-Damal kara yollarında ulaşımı aksatıyor.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Artvin kara yolunu kullanacak ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmediği bildirildi.

        Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ise zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

        Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, yoğun kar nedeniyle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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