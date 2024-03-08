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        Ardahan'da cinayetten hükümlü firari, saklandığı ahırda yakalandı

        Ardahan'da hakkında "kasten öldürme" suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı ahırda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:23 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:23
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        Ardahan'da cinayetten hükümlü firari, saklandığı ahırda yakalandı
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        Ardahan'da hakkında "kasten öldürme" suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı ahırda yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Ekipler, bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K'nin yerini tespit etti.

        Düzenlenen operasyonda hükümlü, saklandığı ahırda yakalandı.

        T.K, Jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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