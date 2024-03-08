Ardahan'da cinayetten hükümlü firari, saklandığı ahırda yakalandı

Ekipler, bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K'nin yerini tespit etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.

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