Ardahan'da cinayetten hükümlü firari, saklandığı ahırda yakalandı
Ardahan'da hakkında "kasten öldürme" suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı ahırda yakalandı.
Ardahan'da hakkında "kasten öldürme" suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı ahırda yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K'nin yerini tespit etti.
Düzenlenen operasyonda hükümlü, saklandığı ahırda yakalandı.
T.K, Jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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