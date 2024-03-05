Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da yoğun sis görüş mesafesini düşürdü

        Ardahan'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 20:40 Güncelleme: 05.03.2024 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da yoğun sis görüş mesafesini düşürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Kentte akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava, yerini sise bıraktı.

        Kent merkezinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesi sebebiyle sis oluştu.

        Gün ve Kuzey çevre yolları başta olmak üzere Kura Nehri bölgesinde yoğun sis görüş mesafesini düşürdü.

        Sis ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bitcoin'de tarihi zirve
        Bitcoin'de tarihi zirve
        Yeni doğan bebeği 1. kattan attı! Cani anneyle ilgili flaş gelişme!
        Yeni doğan bebeği 1. kattan attı! Cani anneyle ilgili flaş gelişme!
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Ataşehir'deki tanker patlamasında 2 kişi tutuklandı
        Ataşehir'deki tanker patlamasında 2 kişi tutuklandı
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Yurda çevrilen evin kiracısına gözaltı!
        Yurda çevrilen evin kiracısına gözaltı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Enflasyon beklentileri bozuldu mu?
        Enflasyon beklentileri bozuldu mu?
        Tek rakibi Inter!
        Tek rakibi Inter!
        Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 14 yaralı
        Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 14 yaralı
        ABD'de başkanlık yarışında "Süper Salı"
        ABD'de başkanlık yarışında "Süper Salı"
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        MOSSAD operasyonundan yeni detaylar!
        MOSSAD operasyonundan yeni detaylar!
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok

        Benzer Haberler

        Ardahan Valisi Çiçek'ten "Aşık Şenlik Tüneli" açıklaması:
        Ardahan Valisi Çiçek'ten "Aşık Şenlik Tüneli" açıklaması:
        Ardahan'da aranan firari hükümlü Kocaeli'de yakalandı
        Ardahan'da aranan firari hükümlü Kocaeli'de yakalandı
        Ardahan'da düzensiz göçmenler polisten kaçmaya çalışırken yakalandı
        Ardahan'da düzensiz göçmenler polisten kaçmaya çalışırken yakalandı
        Türkgözü Gümrük Kapısı'ndaki yoğunluğun önlenmesi için tır parkı yapılacak
        Türkgözü Gümrük Kapısı'ndaki yoğunluğun önlenmesi için tır parkı yapılacak
        Ardahan Göle'de hava sıcaklığı ilkbaharın ilk gününde eksi 32'ye düştü
        Ardahan Göle'de hava sıcaklığı ilkbaharın ilk gününde eksi 32'ye düştü
        Coğrafi işaretle tescillenen kavılca buğdayının üretiminin artması bekleniy...
        Coğrafi işaretle tescillenen kavılca buğdayının üretiminin artması bekleniy...