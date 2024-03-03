Ardahan'da düzensiz göçmenler polisten kaçmaya çalışırken yakalandı
Ardahan'da yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmen, polisten kaçmaya çalışırken yakalandı.
Ardahan'da yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmen, polisten kaçmaya çalışırken yakalandı.
Göle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, rutin uygulamalar kapsamında yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmeni fark etti.
Polis ekiplerinin kimlik kontrolü yapmak istediği sırada Afganistan uyruklu göçmenler kaçmaya çalıştı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.
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