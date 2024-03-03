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        Ardahan'da düzensiz göçmenler polisten kaçmaya çalışırken yakalandı

        Ardahan'da yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmen, polisten kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 16:07 Güncelleme: 03.03.2024 - 16:07
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        Ardahan'da düzensiz göçmenler polisten kaçmaya çalışırken yakalandı
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        Ardahan'da yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmen, polisten kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Göle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekipler, rutin uygulamalar kapsamında yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmeni fark etti.

        Polis ekiplerinin kimlik kontrolü yapmak istediği sırada Afganistan uyruklu göçmenler kaçmaya çalıştı.

        Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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