Ardahan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
Ardahan'da yapılan yol kontrollerinde 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Ardahan'da yapılan yol kontrollerinde 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Göle ilçesinde yol kontrolünde durdurdukları araçlarda arama yaptı.
Çalışmada, 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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