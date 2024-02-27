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        Ardahan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Ardahan'da yapılan yol kontrollerinde 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 17:02 Güncelleme: 27.02.2024 - 17:02
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        Ardahan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Ardahan'da yapılan yol kontrollerinde 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Göle ilçesinde yol kontrolünde durdurdukları araçlarda arama yaptı.

        Çalışmada, 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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