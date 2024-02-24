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        Ardahan'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

        Ardahan'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 12:04 Güncelleme: 24.02.2024 - 12:04
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        Ardahan'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
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        Ardahan'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzensiz göçmenlere yönelik çalışması sürüyor.

        Bu kapsamda, kent merkezindeki bir adrese düzenlenen operasyonda, E.A. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Operasyon kapsamında Afganistan uyruklu bir kişi ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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