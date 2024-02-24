Ardahan'da tilkilerin kar altında avlarını yakalaması görüntülendi
Ardahan'da, aç kalan tilkilerin kar altında yem arayışı ve avlarını yakalaması görüntülendi.
Ardahan'da, aç kalan tilkilerin kar altında yem arayışı ve avlarını yakalaması görüntülendi.
Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ve hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte tilki, bozayı, vaşak ve kurt gibi yaban hayvanları yem bulmakta güçlük çekiyor.
Göle Ovası'nda farklı noktalarda 7 tilkinin karla kaplı alanda yem araması ve avlarını yakalaması görüntülendi.
Tilkilerin av hareketliliği Anadolu Ajansı
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