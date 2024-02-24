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        Ardahan'da tilkilerin kar altında avlarını yakalaması görüntülendi

        Ardahan'da, aç kalan tilkilerin kar altında yem arayışı ve avlarını yakalaması görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 10:17 Güncelleme: 24.02.2024 - 10:32
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        Ardahan'da tilkilerin kar altında avlarını yakalaması görüntülendi
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        Ardahan'da, aç kalan tilkilerin kar altında yem arayışı ve avlarını yakalaması görüntülendi.

        Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ve hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte tilki, bozayı, vaşak ve kurt gibi yaban hayvanları yem bulmakta güçlük çekiyor.

        Göle Ovası'nda farklı noktalarda 7 tilkinin karla kaplı alanda yem araması ve avlarını yakalaması görüntülendi.

        Tilkilerin av hareketliliği Anadolu Ajansı

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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