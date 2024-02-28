Göle'de sıcaklık eksi 32,9'u gördü ARDAHAN'ın Göle ilçesinde dün gece sıcaklık, sıfırın altında 32,9 derece ölçüldü. İlçede dere ve nehirlerin yüzeyi buz tutarken, çatılarda da buz sarkıtları oluştu.Ardahan'da soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Göle ilçesi dün gece ölçülen sıfırın altında 32,9 derece ile yine Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 24,6 derece ölçüldüğü Ardahan'da dere ve nehirlerin yüzeyi buz tutarken, çatılarda da buz sarkıtları oluştu. Kar ve buzlanma nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Ardahan ve ilçelerinde gece en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu:"Ardahan merkez eksi 24.6, Göle eksi 32.9, Hanak eksi 22.8, Damal eksi 21, Çıldır eksi 18.4, Posof eksi 12.6."

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 12:31 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:35 facebook

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