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        Türkgözü Gümrük Kapısı'ndaki yoğunluğun önlenmesi için tır parkı yapılacak

        Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'nda oluşan yoğunluğun önlenmesi amacıyla bölgeye tır parkı yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:30 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:58
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        Türkgözü Gümrük Kapısı'ndaki yoğunluğun önlenmesi için tır parkı yapılacak
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        Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'nda oluşan yoğunluğun önlenmesi amacıyla bölgeye tır parkı yapılacak.

        Posof-Türkgözü kara yolunun 3'üncü kilometresinde yapılması planlanan tır parkına ilişkin bölgede incelemede bulunan Vali Hayrettin Çiçek, Posof Kaymakamı Emrah Akduman ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin'den bilgi aldı.

        Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yapılan tır parkının bir süre önce hizmete girdiğini söyledi.

        Aynı çalışmanın Türkgözü için de gerekli olduğunu belirten Çiçek, şunları kaydetti:

        "Bu çalışma ile tır yoğunluğunu ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Sürücülerimize de birçok imkan sağlanacak. Belirli aralıklarla oluşan tır yoğunlukları bu şekilde önlenmiş olacak. Amacımız birçok alanda olduğu gibi bu alanda da sorunu çözmek. Gürcistan'a açılan iki kapımız mevcut. Birisinde tır parkı faaliyete girdi, sıra Türkgözü'nde. Biz de burada yapılacak çalışma öncesi incelemelerde bulunduk."

        Vali Çiçek, Türkgözü'ne yapılacak tır parkın yoğunluğu gidermenin yanı sıra, kapıdaki ticareti de olumlu etkileyeceğini sözlerine ekledi.

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