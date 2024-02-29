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        Termometrelerin eksi 23 dereceyi gösterdiği Ardahan buz kesti

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 23 derece ölçüldüğü Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 10:22 Güncelleme: 29.02.2024 - 10:22
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        Termometrelerin eksi 23 dereceyi gösterdiği Ardahan buz kesti
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        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 23 derece ölçüldüğü Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

        Son günlerde dondurucu soğuğun etkili olduğu kentte, Kura Nehri'nin bazı noktaları buzla kaplandı.

        Sabah erken saatlerde dışarı çıkan çocukların ve vatandaşların kirpikleri dondu.

        Termometrelerin gece eksi 23 dereceyi gösterdiği kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

        Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte son dört gündür dondurucu soğukların etkili olduğunu ve bazı noktalarda hava sıcaklığının sıfırın altında 33 dereceye kadar düştüğünü belirtti.

        Vatandaşlardan Erdoğan Yıldız ise 25 yıldır Ardahan'da yaşadığını ve ilk kez böyle soğuk havayla karşılaştığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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