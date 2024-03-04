Ardahan'da aranan firari hükümlü Kocaeli'de yakalandı

Ardahan ve Kocaeli polisinin ortak yürüttüğü çalışmada, 12 farklı "dolandırıcılık" suçundan hakkında 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin Kocaeli'de bir adreste saklandığı belirlendi.

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