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        Ardahan'da aranan firari hükümlü Kocaeli'de yakalandı

        Ardahan'da aranan ve 12 dolandırıcılık suçundan 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Kocaeli'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 10:33 Güncelleme: 04.03.2024 - 10:33
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        Ardahan'da aranan firari hükümlü Kocaeli'de yakalandı
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        Ardahan'da aranan ve 12 dolandırıcılık suçundan 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Kocaeli'de yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ardahan ve Kocaeli polisinin ortak yürüttüğü çalışmada, 12 farklı "dolandırıcılık" suçundan hakkında 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin Kocaeli'de bir adreste saklandığı belirlendi.

        Operasyonla yakalanan A.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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