Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Ardahan'da bu kış trafik kazalarında artış oldu

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kentte kış mevsiminde trafik kazalarında artış yaşandığını bildirdi.

Vali Hayrettin Çiçek, Valilikte gazetecilere, son yılların en yoğun yağışını, kent merkezinde ölçülen 96 santimetre kar kalınlığıyla bu kış gördüklerini söyledi.

Bu durumun birçok olumsuzluğu beraberinde getirdiğini ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Örneğin kaza oranımızda artış oldu çünkü kar ve buzlanma yoğun yaşandı. Dolayısıyla beraberinde ulaşımı olumsuz etkiledi. 2023 yılının ilk 2 ayında meydana gelen kaza oranı 12 iken, bu rakam bu yılın ilk 2 ayında 26'ya yükseldi. 2023'ün ilk 2 ayındaki bu kazalarda yaralanan kişi sayısı 19 iken, bu yılın ilk 2 ayında 34'e yükseldi. Ekiplerimiz tüm olumsuzluklara rağmen yoğun çalışma yaptılar. Bu artışların önüne geçebilmek amacıyla yollarda yapılan denetim ve kontrollere ağırlık verdiler."

Çiçek, 2023 yılının ilk 2 ayında 16 bin 925 aracın kontrol edildiğini, bu yılın aynı döneminde ise 27 bin 471 aracın denetlendiğini bildirdi.