Ardahan'da soğuk hava; ağaçlar kırağı tuttu

SOĞUK havaların etkili olduğu Ardahan'da gece görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Kent merkezinde ağaçlar kırağı tuttu, araç camları buzla kaplandı.

Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı illerinden Ardahan'da, gece, en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9,1 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle kentte ağaçları ve bitkileri kırağı tuttu. Sabah saatlerinde özellikle okula giden çocukların kat kat giydirildiği görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Ardahan'ın ilçelerinde ise en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

"Damal eksi 10,3, Göle eksi 12,9, Hanak eksi 10, Posof eksi 3,5, Çıldır eksi 4,9."