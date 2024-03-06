Kentte iki gündür etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece olarak kaydedildiği Ardahan'da, soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

Ardahan, Tunceli ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor.

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