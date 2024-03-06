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        Ardahan, Tunceli ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

        Ardahan, Tunceli ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 11:39 Güncelleme: 06.03.2024 - 11:39
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        Ardahan, Tunceli ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
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        Ardahan, Tunceli ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece olarak kaydedildiği Ardahan'da, soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

        Soğuk havanın yerini kar yağışına bıraktığı kentte, etraf beyaza büründü.

        - Tunceli

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Yağışla cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        - Kars

        Kars'ta kar yağışı etkili oldu.

        Kentte iki gündür etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar yağışıyla özellikle yüksek kesimler beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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