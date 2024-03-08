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        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Ardahan'da konuştu:

        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin, "Umudum bu ülkenin yoksul insanlarındadır. Bu ülkenin geleceğini düşünen insanlarındandır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 12:22 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:34
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        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Ardahan'da konuştu:
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        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin, "Umudum bu ülkenin yoksul insanlarındadır. Bu ülkenin geleceğini düşünen insanlarındandır." dedi.

        Ardahan'ın Çıldır ilçesinde esnafı ziyaret eden İnce, seçimlerde partisinin Çıldır Belediye Başkan adayı Turgay Şirin için destek istedi.

        Atif Ababay Caddesi'nde sandalye üstünde vatandaşlara hitap eden İnce, umunun Anadolu insanında olduğunu söyledi.

        Umudunun Çıldırlı, Kemalpaşalı ve Şavşatlılarda olduğunu ifade eden İnce, "Umudum bu ülkenin yoksul insanlarındadır. Bu ülkenin geleceğini düşünen insanlarındandır. Umudum sizde olduğu için buraya geldim." diye konuştu.

        Kendisinin kamyon şoförü bir babanın oğlu olduğunu anlatan İnce, memlekete hizmet borcu bulunduğunu söyledi.

        Milletin kendisine dokunulmazlık verdiğini dile getiren İnce, "Bu millet bana koruma verdi, yüksek nitelikli sağlık karnesi verdi, diplomatik pasaport, yüksek maaş verdi. O zaman benim de bu millete karşı borcum var. Bu memlekete karşı borcum var. Bu borcumu ödemek, bunu anlatmak ve konuşmak için buradayım." ifadelerini kullandı.

        Bölgede hayvancılık ve tarımın bittiğini öne süren İnce, şunları kaydetti:

        "Sizden Memleket Partisine, Çıldır Belediyesini istiyorum. Gelin bu memlekette bir değişiklik yapın, örnek olun. Sloganımız belli, 'Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan.' diyoruz. Sloganımız bu. Erdoğan da gitmeli, Erdoğan'ı yenemeyen muhalefet de gitmeli. Burayı verin bana, kutlamaya geleyim. 'Memleketin uyanma hareketini Türkiye'nin en doğusundan, Çıldır'dan başlatıyorum.' diyeceğim. Bütün ülke tanıyacak bizi. Sadece Çıldır'ı değil, memleketi de kurtarmış olacaksınız. Örnek olmuş olacaksınız."

        İnce, Kaymakamlığı ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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