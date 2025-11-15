Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli haberleri: Aren bebeğin annesine yakalama kararı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Böyle anne olmaz olsun! Aren bebeğin annesine yakalama kararı!

        Denizli'de, 2 yaşındaki Aren bebeği darp ederek hastanelik eden annesi ve sevgilisinin yargılanmasına devam edildi. Aren bebeğin annesinin zorla getirilme kararına rağmen duruşmaya katılmaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca mahkeme heyeti, küçük çocukta kalıcı hasar olup olmadığının araştırılmasına karar verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 08:11 Güncelleme: 15.11.2025 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Böyle anne olmaz olsun!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Denizli'de, 30 Nisan'da Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de meydana gelen olayda, eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlu Aren'i Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi.

        ANNESİNİN SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

        İHA'daki habere göre aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personelinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı. Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne S.B.D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin darp ettiğini öne sürdü. Yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturmada Aren bebek koruma altına alınırken, S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        REKLAM

        ANNESİ DURUŞMAYA GELMEDİ

        Olayla ilgili Sarayköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen 4. duruşmada Aren bebeğin avukatı Ecem Çağatay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatları, sanık S.D.'nin avukatı salonda hazır bulundu. Sanık S.D., tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılırken, anne S.B.D. zorla getirilme kararına rağmen yine duruşmaya katılmadı.

        AREN'İ DARP ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

        Sanık S.D., yine Aren bebeği kendisinin darp etmediğini savunarak, beraatını talep etti. Aren bebeğin hastaneden alınan ilk raporu ile daha sonraki süreçte alınan kati rapor arasındaki çelişkilerin giderilmesi için önceki celsede iki raporun da Adli Tıp Kurumuna gönderilerek görüş alınmasına karar verilmişti.

        ANNE İÇİN YAKALAMA KARARI

        Dün görülen duruşmaya savunmaların ardından kısa bir ara verildi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti duruşmalara katılmayan, ikametinde bulunmadığı için zorla getirilemeyen anne hakkında yakalanma emri verdi.

        Aren bebeğin vücudunda kalıcı hasar ve iz olup olmadığının tespitinin yapılmasına, tekrar raporun Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar veren mahkeme, ayrıca sanık S.D.'nin tutukluluk halinin devamına ve Adli Tıp Kurumundan gelen rapordaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla yeniden rapor alınmasına, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Denizli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        24 kent için 'sarı' alarm! Sıcaklık 2-4 derece düşüyor... 3 bölgeye kar geliyor!
        24 kent için 'sarı' alarm! Sıcaklık 2-4 derece düşüyor... 3 bölgeye kar geliyor!
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        Türkiye dahil 9 ülkeden Gazze tasarısına destek
        Türkiye dahil 9 ülkeden Gazze tasarısına destek
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kapalıçarşı para aklama soruşturmasında 26 tutuklama
        Kapalıçarşı para aklama soruşturmasında 26 tutuklama
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        DUS ve YDUS yılda bir kez yapılacak
        DUS ve YDUS yılda bir kez yapılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den