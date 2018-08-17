Arendal - Vard Haugesund rakamlar

Norveç 2.Lig Grup 2 maçında Arendal ile Vard Haugesund, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. Maç öncesi Arendal 23 puanla 6. sırada, Vard Haugesund 8 puanla 14. sırada bulunuyor. Arendal son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Vard Haugesund son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 280 kodlu maçı oynayanlar; Arendal galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Vard Haugesund galibiyet oranı 0.00.

Arendal son haftadaki Odd Grenland B müsabasında 4-1 yenildi.

Vard Haugesund ise Sola maçında 5-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Arendal, 12 gol attı ve 8 gol yedi.

Vard Haugesund, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vard Haugesund 7 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.

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