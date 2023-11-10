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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şişli'de metruk binada çıkan yangında 1 kişi öldü

        Şişli'de metruk binada çıkan yangında 1 kişi öldü

        İstanbul Şişli'de tek katlı metruk binada yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, binada yanmış cansız beden bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 05:03 Güncelleme: 10.11.2023 - 05:04
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        Şişli'de metruk bina alev alev yandı: 1 ölü
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        Şişli'de yangın çıkan tek katlı metruk binada bir kişi ölü bulundu.

        Fulya Mahallesi Fikir Sokak'taki metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tek katlı binanın çatısını sardı.

        YANMIŞ CANSIZ BEDEN BULUNDU

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. AA'nın haberine göre; soğutma çalışmaları sırasında binada yanmış cansız beden bulundu.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Cansız beden, savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından morga götürüldü.

        Polisin yangınla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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