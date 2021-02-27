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Arıza 24. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayında - Arıza 23. son bölüm tek parça izle

Show TV'nin ilk bölümünden beri büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Arıza, 24. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan diziye bu hafta Haşmet Ağa ile Ali Rıza'nın arasındaki gerilim dolu anlar damga vuracak! İşte gözlerin çevrildiği Arıza 24. yeni bölüm ön izleme sahnesi...

Arıza 24. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayında - Arıza 23. son bölüm tek parça izle

Show TV'de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza'nın heyecanla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

"İSTEME FASLI BİTTİ HALİDE..."

Haşmet Ağa ile Ali Rıza'nın arasında gerilim dolu anların yaşandığı sahnede Haşmet, ailesini öldürenlerin arasında Ali Rıza'nın babasının da olduğunu öğrendiğini söylüyor. Ortaya çıkan gerçek yüzünden Ali Rıza zor durumda kalırken Haşmet, bütün ipleri adeta koparıyor. Bu durumun Ali Rıza ve Halide'nin ilişkisini nasıl etkileyeceği ise şimdiden büyük merak konusu oluyor.

ARIZA'NIN 24. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

İhtiyar, Balaban'ın şartını kabul eder ve konsorsiyumda yeni bir dönem başlar. Ali Rıza, Halide'nin başına gelenlerden sonra Balaban'ın peşini bırakmamaya karar verir.

Konsorsiyum toplandığında ise Ali Rıza yaptıklarıyla herkesi şoke eder. Ali Rıza ve ailesi, Halide'yi istemeye gittikleri Haşmet'in evinde, hiç beklemedikleri bir durum ile karşı karşıya kalırlar.

Ali Rıza her şeyi göze alır ve babasıyla ilgili gerçeklere ulaşabilmek için eski bir polisin peşine düşer. O esnada ise konsorsiyum aldığı kararla Ali Rıza'yı oyun dışında bırakacaktır.

ARIZA 23. SON BÖLÜM İZLE

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