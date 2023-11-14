baraj doluluk oranı | Baraj doluluk oranı 3 günlük yağışın ardından ne kadar arttı? 14 Kasım itibariyle baraj doluluk oranı, barajlarda son durum

baraj doluluk oranı | Baraj doluluk oranı 3 günlük yağışın ardından ne kadar arttı? 14 Kasım itibariyle baraj doluluk oranı, barajlarda son durum

3 günlük yağışın ardından... İstanbul'a iyi haber! Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden oldu. Mega kente son 3 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 14 Kasım itibariyle son durum...

Habertürk Giriş: 14.11.2023 - 10:02 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:02 facebook

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