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        Haberler Gündem Çevre baraj doluluk oranı | Baraj doluluk oranı 3 günlük yağışın ardından ne kadar arttı? 14 Kasım itibariyle baraj doluluk oranı, barajlarda son durum

        3 günlük yağışın ardından... İstanbul'a iyi haber! Baraj doluluk oranı ne kadar arttı?

        Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden oldu. Mega kente son 3 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 14 Kasım itibariyle son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 10:02 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:02
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        3 günlük yağışın ardından İstanbul'a iyi haber!
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve dün de devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranında artış yaşandı.

        SON 3 GÜNÜN DOLULUK ORANI

        İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce 11 Kasım Cumartesi günü, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 16.47'ye çıkmıştı.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 17.08

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        Pazartesi günü özellikle öğleden sonra düşen yağışın ardından bu sabah, 14 Kasım itibariyle doluluk oranı yüzde 17.08'e yükseldi.

        ÜÇ GÜNLÜK ARTIŞ NE OLDU?

        Başka bir ifadeyle cumartesi günü sabahtan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında yüzde 1'lik bir artış sağladı.

        BU HAFTA YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre kentte hafta içi aralıklarla sağanak bekleniyor.

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        #baraj doluluk oranı
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