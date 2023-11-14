Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü! Denizli'de, erkek arkadaşı 37 yaşındaki Yusuf Cavlak ile sokakta yürüyen 38 yaşındaki Özlem Ülker, aynı yaştaki eşi Emin Ülker'in silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Cavlak ve Ülker, hayatını kaybederken, olay yerinden ayrılan Emin Ülker ise kısa süre sonra aynı siyahla intihar etti. Emin Ülker'in olaydan 4 saat önce sosyal medya hesabından, "Ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur. Hakkım varsa eşim ve Yusuf Cavlak haricinde herkese helal olsun" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı

Denizli'de tüyler ürperten olay, Pamukkale ilçesinde saat 14.00 sıralarında, Atalar Mahallesi 1343 Sokak'ta meydana geldi.

TAKİP EDİP TETİĞE BASTI Sokakta dehşet saçan Emin Ülker. İnşaat ustası olan Emin Ülker (38), takip ettiği eşi Özlem Ülker (38) ile arkadaşı Yusuf Cavlak'a (37), sokakta birlikte yürüdükleri sırada pompalı tüfekle art arda ateş ederek kaçtı.

İKİSİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ Özlem Ülker, 38 yaşındaydı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Cavlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Göğsüne aldığı saçmalarla ağır yaralanan Özlem Ülker ise kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

KENDİ HAYATINA DA SON VERDİ Yusuf Cavlak, 37 yaşındaydı. Polis, olayın ardından kaçan Emin Ülker'in yakalanması için çalışma başlattı. Çifte cinayet şüphelisi Emin Ülker, olay yeri yakınlarındaki 1333/1 Sokak'taki bir bahçe içerisinde ölü bulundu. Ülker'in olayda kullandığı tüfeği çenesini altına dayayarak intihar ettiği belirlendi.

CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI Her iki olay yerinde yapılan inceleme sonrası Cavlak ve Ülker'in cansız bedenleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İLİŞKİLERİ OLDUĞU İDDİASIYLA VURDU Yapılan araştırmada, Emin Ülker'in eşi Özlem ile müzisyen arkadaşı Yusuf Cavlak arasında ilişki olduğu iddiasıyla silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

KATLİAMDAN 4 SAAT ÖNCE PAYLAŞIMDA BULUNMUŞ Bu arada yapılan incelemede Emin Ülker'in olaydan 4 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur. Hakkım varsa eşim ve Yusuf Cavlak haricinde herkese helal olsun" ifadelerine yer verdiği ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.