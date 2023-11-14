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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Tokat'ta kan davası! - Güncel haberler

        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!

        Tokat'ta, 17 yaşındaki Z.U., geçen yıl ağabeyi 22 yaşındaki Serhat Unutmaz'ı av tüfeği ile vurarak öldüren 40 yaşındaki Musa Şahin'in ağabeyi 41 yaşındaki Erdal Şahin'i otomobille çarpıp, yaraladı. Ardından otomobilinden inip yerde yatan Şahin'i tekmeledikten sonra kaçan Z.U.´nun yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 09:02 Güncelleme: 14.11.2023 - 09:07
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        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!
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        Tokat'ta olay, 10 Kasım'da saat 7.30'da Turhal Şeker Fabrikası'nın bahçesinde meydana geldi. 23 Mart 2022'de Turhal ilçesine bağlı Kızkayası köyünde kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Serhat Unutmaz (22), Musa Şahin (40) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

        TUTUKLANDI 10 YIL HAPİS ALDI

        DHA'da yer alan habere göre Musa Şahin olayın ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi. Musa Şahin, olaya ilişkin görülen davada 10 yıl hapis cezası aldı.

        DEPREMDEN SONRA TURHAL'A DÖNDÜLER

        Olayın ardından Şahin ailesi Kızkayası köyünü terk ederek Kahramanmaraş´a yerleşti. Aile, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden Turhal´a döndü.

        KATİLİN AĞABEYİNE ARAÇLA ÇARPTI

        Serhat Unutmaz´ın kardeşi Z.U. (17), ağabeyini öldüren Musa Şahin'in ağabeyi Erdal Şahin´e (41) otomobille çarparak yaraladı.

        OĞLUNUN ELİNDEN TÜFEĞİ ALDI

        Çarptıktan sonra araçtan inen Z.U., Şahin'e tüfek doğrultup tekme attı. Bu sırada baba Ayhan U., oğlunun elinden tüfeği aldı. Z.U. olay yerinden kaçarken yerde yatan Erdal Şahin´e tekrar çarptı. Yaşananlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

        SAĞLIK DURUMU İYİ

        Yaralanan Erdal Şahin, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahin'in tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        BABA SERBEST BIRAKILDI

        Kaçan şüpheli Z.U.´nun yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan baba Ayhan U. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        "MAHKEMEYE BİLE SEVK EDİLMEDEN SERBEST KALDI"

        Ayhan U.'nun da oğlu Z.U. ile birlikte aynı otomobilde olduğunu iddia eden Şahin ailesinin Avukatı Murat Kurnaz, "Gelinen noktada bizi üzen, hiçbir suç işlememiş bir vatandaşa çarptıktan sonra yeniden tekmelenip, uzun namlu silah doğrultup, başının üzerinden araçla geçilmesi. Bu olayın içinde olan baba Ayhan U.'nun mahkemeye dahi sevk edilmeden serbest bırakılmasıdır" diye konuştu.

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