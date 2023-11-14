Tokat'ta olay, 10 Kasım'da saat 7.30'da Turhal Şeker Fabrikası'nın bahçesinde meydana geldi. 23 Mart 2022'de Turhal ilçesine bağlı Kızkayası köyünde kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Serhat Unutmaz (22), Musa Şahin (40) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

OĞLUNUN ELİNDEN TÜFEĞİ ALDI

Çarptıktan sonra araçtan inen Z.U., Şahin'e tüfek doğrultup tekme attı. Bu sırada baba Ayhan U., oğlunun elinden tüfeği aldı. Z.U. olay yerinden kaçarken yerde yatan Erdal Şahin´e tekrar çarptı. Yaşananlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralanan Erdal Şahin, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahin'in tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BABA SERBEST BIRAKILDI

Kaçan şüpheli Z.U.´nun yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan baba Ayhan U. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"MAHKEMEYE BİLE SEVK EDİLMEDEN SERBEST KALDI"

Ayhan U.'nun da oğlu Z.U. ile birlikte aynı otomobilde olduğunu iddia eden Şahin ailesinin Avukatı Murat Kurnaz, "Gelinen noktada bizi üzen, hiçbir suç işlememiş bir vatandaşa çarptıktan sonra yeniden tekmelenip, uzun namlu silah doğrultup, başının üzerinden araçla geçilmesi. Bu olayın içinde olan baba Ayhan U.'nun mahkemeye dahi sevk edilmeden serbest bırakılmasıdır" diye konuştu.