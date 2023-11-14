Gazze'de hastanedeki bebeklerin hayatı tehlikede

İsrail birliklerinin kuşattığı Gazze'deki Şifa Hastanesi çevresinde silah sesleri ve patlamalar haftalardır bitmiyor.

İsrail, on binlerce kişinin sığındığı ve tedavi gördüğü hastanelerin çevresini hedef almaya devam ederken, Şifa Hastanesi'nde büyük dram yaşanıyor.

Şifa'nın kuvözlerinin elektriği günler önce kesildikten sonra, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü bir fotoğraf yayınladı ve bir düzine prematüre bebeğin uygun sıcaklıkta tutulabilmeleri adına yatağa battaniye ve folyolarla sarıldığını gösterdi. Aksi takdirde bebeklerin hemen öleceklerini belirten Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Medhat Abbas, bebeklerden 4'ünün anneleri öldükten sonra sezaryenle dünyaya geldiğini söyledi.

Artık işlevini yerine getiremeyen hastanede yaklaşık 650 hasta ve 500 personelin yanı sıra çok az yiyecek ve suyla içeride barınan yaklaşık 2.500 yerinden edilmiş Filistinli de kalıyor.

Haftalardır malzeme sıkıntısı çeken personel, çocuklar da dahil olmak üzere savaşta yaralanan hastaları anestezi olmadan orada ameliyat etmek durumunda kalıyor.

36 BEBEK ÖLÜM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Gazze Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'nde acil durum jeneratörünün Cumartesi günü yakıtının bitmesi nedeniyle üçü bebek olmak üzere 32 hastanın hayatını kaybettiğini söyledi. Ekipmanlarının çalışamaması nedeniyle 36 bebeğin ve diğer hastaların ölme riski altında olduğu belirtildi.

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tıbbi malzeme yetersizliği ve elektrik kesintisi nedeniyle dün yoğun bakımdan ve diğer servislerden 7 hastanın öldüğünü belitti. Yoğun bakımdaki 6 prematüre bebek ile 9 yaralı ve hastanın da hayati ekipmanlarda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Ebu Silmiyye, üç gün önce İsrail ordusu tarafından kuşatılan hastanede şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini kaydetti.

Salı günü İsrail ordusu yaptığı açıklamada, kuluçka merkezlerinin İsrail'den Şifa'ya nakledilmesi için çaba başlattığını söyledi. Kuluçka makinelerinin teslim edilip edilmediği veya onlara nasıl güç sağlanacağı belli değildi.

Kızıl Haç, Pazartesi günü yaklaşık 6000 hastayı, personeli ve yerinden edilmiş insanı, yakıt yetersizliği nedeniyle kapatılan başka bir hastaneye tahliye etmeye çalıştı ancak konvoylarının bombardıman ve çatışmalar nedeniyle geri dönmek zorunda kaldığını duyurdu.