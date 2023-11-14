Gazze'de hastanedeki bebeklerin hayatı tehlikede
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda binlerce Filistinli Kuzey Gazze'de güvenli olduğu düşünülen bazı yerlerden kaçmaya çalışıyor. İsrail'in hastaneleri hedef alması sonrasında ise kritik yaralı hastalar, yeni doğan bebekler azalan malzemeler ve elektriksizlik nedeniyle risk altında.
İsrail birliklerinin kuşattığı Gazze'deki Şifa Hastanesi çevresinde silah sesleri ve patlamalar haftalardır bitmiyor.
İsrail, on binlerce kişinin sığındığı ve tedavi gördüğü hastanelerin çevresini hedef almaya devam ederken, Şifa Hastanesi'nde büyük dram yaşanıyor.
BEBEKLER DAHİL TÜM HASTALAR ANESTEZİSİZ AMELİYAT EDİLİYOR
Haftalardır malzeme sıkıntısı çeken personel, çocuklar da dahil olmak üzere savaşta yaralanan hastaları anestezi olmadan orada ameliyat etmek durumunda kalıyor.
Artık işlevini yerine getiremeyen hastanede yaklaşık 650 hasta ve 500 personelin yanı sıra çok az yiyecek ve suyla içeride barınan yaklaşık 2.500 yerinden edilmiş Filistinli de kalıyor.
Şifa'nın kuvözlerinin elektriği günler önce kesildikten sonra, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü bir fotoğraf yayınladı ve bir düzine prematüre bebeğin uygun sıcaklıkta tutulabilmeleri adına yatağa battaniye ve folyolarla sarıldığını gösterdi. Aksi takdirde bebeklerin hemen öleceklerini belirten Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Medhat Abbas, bebeklerden 4'ünün anneleri öldükten sonra sezaryenle dünyaya geldiğini söyledi.
36 BEBEK ÖLÜM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA
Gazze Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'nde acil durum jeneratörünün Cumartesi günü yakıtının bitmesi nedeniyle üçü bebek olmak üzere 32 hastanın hayatını kaybettiğini söyledi. Ekipmanlarının çalışamaması nedeniyle 36 bebeğin ve diğer hastaların ölme riski altında olduğu belirtildi.
Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tıbbi malzeme yetersizliği ve elektrik kesintisi nedeniyle dün yoğun bakımdan ve diğer servislerden 7 hastanın öldüğünü belitti. Yoğun bakımdaki 6 prematüre bebek ile 9 yaralı ve hastanın da hayati ekipmanlarda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Ebu Silmiyye, üç gün önce İsrail ordusu tarafından kuşatılan hastanede şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini kaydetti.
Salı günü İsrail ordusu yaptığı açıklamada, kuluçka merkezlerinin İsrail'den Şifa'ya nakledilmesi için çaba başlattığını söyledi. Kuluçka makinelerinin teslim edilip edilmediği veya onlara nasıl güç sağlanacağı belli değildi.
Kızıl Haç, Pazartesi günü yaklaşık 6000 hastayı, personeli ve yerinden edilmiş insanı, yakıt yetersizliği nedeniyle kapatılan başka bir hastaneye tahliye etmeye çalıştı ancak konvoylarının bombardıman ve çatışmalar nedeniyle geri dönmek zorunda kaldığını duyurdu.
İSRAİL İDDİALARINA KANIT SUNMUYOR, BIDEN ATEŞKESİ REDDEDİYOR
İsrail ordusu, kanıt sunmamasına rağmen Hamas'ın ana komuta merkezini Şifa yerleşkesinin içinde kurduğunu söylüyor. Hem Hamas hem de Şifa Hastanesi personelleri ise İsrail'in iddialarını reddediyor.
ABD Başkanı Joe Biden Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Şifa'nın korunması gerektiğini söyledi. Biden ayrıca 'Daha az müdahaleci eylem olmasını umduğunu' söyledi. Ancak Biden ateşkesi bir kez daha dile getirmedi.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.