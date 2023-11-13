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        Haberler Spor Futbol Almanya Almanya Bundesliga'da ilk 11 haftanın panoraması - Futbol Haberleri

        Almanya Bundesliga'da ilk 11 haftanın panoraması

        Avrupa'nın en büyük 5 liginden biri olarak kabul edilen Almanya Bundesliga'da sezonun ilk 11 haftasına Bayer Leverkusen damgasını vurdu. Xabi Alonso yönetiminde 10 galibiyet, 1 beraberlik alarak 31 puan toplayan Leverkusen, milli araya namağlup lider girdi. Henüz yenilgi yüzü görmeyen Bayern Münih ise 29 puanla Leverkusen'i takipte... İşte Almanya Bundesliga'da ilk 11 haftanın öne çıkanları...

        usarikaya@haberturk.com
        Giriş: 13.11.2023 - 13:50 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:54
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        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
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        Bayern Münih'in rekabet unsurunu yok edip tek başına hüküm sürdüğü Almanya Bundesliga'da 2023-2024 sezonunun ilk 11 haftası geride kaldı. Sezona Xabi Alonso yönetiminde harika bir başlangıç yapan Bayer Leverkusen, sadece aldığı sonuçlarla değil, ortaya koyduğu futbolla da Bayern'in 11 yıllık saltanatını yıkmaya en büyük aday olarak öne çıktı.

        İlk 11 hafta sonunda 10 galibiyet, 1 beraberlik sonucunda 31 puan toplayan Leverkusen, en yakın rakibi Bayern Münih'in 2 puan önünde milli araya lider girdi.

        Namağlup şekilde zirvede yer alan Xabi Alonso'nun ekibi, sadece 4. haftada karşılaştıkları Bayern Münih ile 2-2 berabere kalırken, diğer maçların hepsini kazanmayı başardı.

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        XABI ALONSO FARK YARATIYOR!

        Futbolculuğu döneminde dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen Xabi Alonso, teknik direktörlük kariyerine de parlak bir giriş yaptı. İlk kez bir A takım çalıştıran 42 yaşındaki İspanyol teknik adam, Leverkusen'le bu sezon çıktığı toplam 17 resmi maçın 16'sını kazandı, 1'inden ise beraberlikle ayrıldı. 3-1-4-2 dizilişiyle takımını sahaya çıkaran Xabi Alonso, aldığı sonuçların yanı sıra futbolseverlere göze hoş gelen bir oyun seyrettiriyor. Geride kalan 11 maçta 34 gol atan Leverkusen, maç başına 3 gol ortalaması yakalarken, kalesinde ise sadece 10 gole izin verdi. Gelecek sezon için Real Madrid'le sözlü anlaşmaya vardığı öne sürülen Xabi Alonso, daha şimdiden Leverkusen taraftarlarına kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşamanın hayalini kurdurtmuş durumda...

        BAYERN TAKİPTE!

        Almanya futbolu deyince akla gelen ilk kulüp olan Bayern Münih de üst üste 12. şampiyonluk için ipleri sıkı tutuyor. 11 maç sonunda 9 galibiyet, 2 beraberlikle 29 puan toplayan 2. sıradaki Bavyera ekibi, namağlup unvanını koruyor. Leverkusen ve Bayern'i 24 puanlı Stuttgart ve 23 puanlı RB Leipzig takip ediyor. Geçen sezon şampiyonluğu son maçta Bayern'e kaptıran Borussia Dortmund ise ilk 11 hafta sonunda lider Bayer Leverkusen'in 10 puan arkasında 5. sırada bulunuyor.

        UNION BERLİN'İN ÇÖKÜŞÜ!

        Geçtiğimiz sezon Bundesliga'yı 4. sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Union Berlin ise bu sezon 11. hafta itibarıyla olumsuz anlamda en büyük sürprize imza attı.

        11 hafta sonunda galibiyet, 9 mağlubiyet alan Union Berlin, topladığı 6 puanla 18. ve son sırada yer alıyor. Başkent ekibi, Şampiyonlar Ligi grubunda da dibe demir atmış durumda...

        KRALLIK YARIŞINDA HARRY KANE ZİRVEDE

        10 yıl aralıksız top koşturduğu Tottenham'da sayısız gole imza atıp Premier Lig'de 3 kez gol krallığı sevinci yaşamasına rağmen kupa kaldıramayan Harry Kane, kariyerindeki en büyük eksiği tamamlamak için geldiği Bayern Münih'te sezona fırtına gibi başladı. Bundesliga'da 11 maçta 17 gol atarak inanılmaz bir performans sergileyen İngiliz forvet, krallık yarışında ilk sırada yer alıyor.

        Harry Kane'i sezonun sürpriz ismi Stuttgart'lı Serhou Guirassy takip ediyor. 27 yaşındaki Gine'li futbolcu, forma giydiği 9 maçta 15 kez fileleri havalandırdı. Krallık yarışında Kane ve Guirassy'ye yaklaşabilen tek isim isim ise RB Leipzig forması giyen Lois Openda oldu. Alman ekibinde ilk sezonunu geçiren Belçikalı yıldız, 11 lig maçında 9 golle krallık yarışında 3. sırada yer alıyor.

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