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Arıza 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 26. son bölüm izle

Arıza 26. son bölümü ile SHOW TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan ve Olgun Toker'in yer aldığı Arıza yeni bölümleri ile Pazar akşamları yayınlanıyor. Yeni bölümde neler olacağını merak eden diziseverler soruyor: Arıza 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 26. son bölüm izleme linki...

Arıza 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 26. son bölüm izle

Arıza 26. son bölüm ile ekranlarda yerini aldı. Son bölümde; herkesin gözü kulağı hastanede Haşmet ve Mert’ten gelecek haberlerdedir. Arıza 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 26. son bölüm izleme linki...

ARIZA 26. SON BÖLÜM İZLE

ARIZA 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

ARIZA 26. SON BÖLÜM ÖZETİ

İhtiyar tüm bu yaşananlardan sonra Mithat’ı konsorsiyumun başından alır, masayı da lağveder. Herkes tarafını seçip plan yapmaya koyulurken, Ali Rıza eski bir dostuyla birlikte Mithatların gizli toplantısını basar.

Bunun üzerine Balaban yeni bir plan yaparak, hasımlarını ölümle baş başa bırakmak ister. Ali Rıza ise kendisine gelen sürpriz bir telefonun şaşkınlığı içerisindedir.

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