Arkeolog Bilgehan Usta, kazı alanındaki sıpayı sahiplendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ABD Chicago Üniversitesince, geç Hitit döneminin başkenti olarak bilinen Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Zincirli Höyük'te Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra 14. etap çalışmaları sürüyor.

Antik Sam'al kenti'nin ortaya çıkarılması, şehrin mimari yapısı ve savunma mimarisinin nasıl inşa edildiğini görebilmek için aşamalı olarak çalışmaların devam ettiği Zincirli Höyük'teki Alan Sorumlusu Arkeolog Bilgehan Usta, kazı alanında sahiplendiği sıpayı İzmir'deki evine götürmeye karar verdi.

Kazı yapılan alandan dolayı Samal adı verilen sıpa, aşı ve nakil için resmi izinler ile diğer işlemlerinin ardından, hayvan nakil firması aracılığıyla Bilgehan Usta'nın İzmir'deki evine gönderildi.