Arkeoloji müzesinde bir gece

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, '21 Haziran 2019 Müzede En Uzun Gün etkinliği kapsamında bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi, 23'e kadar açık olacaktır. Biletiniz veya müze kartınız ile giriş yapabilirsiniz. Tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz' şeklinde bir açıklama yaptı.

Osman Hamdi Bey tarafından Müze-i Hümayun olarak 13 Haziran 1891'de ziyarete açılan, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Gülhane Parkı'ndan Topkapı Sarayı'na çıkan Osman Hamdi Bey yokuşunda yer alıyor.

Türkiye'nin ilk müzesi olan İstanbul Arkeoloji Müzesi, dünyada müze binası olarak tasarlanan ve kullanılan ilk on müze arasında yer alıyor. Koleksiyonlarında, 73 bin 275 tablet, 575 bin sikke ve geri kalanı arkeolojik eser olmak üzere yaklaşık 750 bin eser ve 1958 adet el yazması bulunuyor. Bu eserlerden, yaklaşık 9 bin adedi açık ve kapalı olarak sergileniyor.