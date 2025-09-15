Armand Duplantis'ten bir dünya rekoru daha: 6.30 metre!

Tokyo’daki Dünya Atletizm Şampiyonası, sırıkla atlama finalinde dünya rekoruna sahne oldu.

Sırıkla atlama finalinde İsveçli Armand Duplantis, 6.30 metrelik atlayışıyla kariyerindeki 14. dünya rekorunu kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Duplantis'ten önce dünya rekoru, 2014'te Fransız Renaud Lavillenie tarafından kırılan 6.16 metreydi.

İki kez Olimpiyat altın madalyası kazanan Duplantis, 14 başarılı rekor denemesinin tamamında dünya rekorunu yalnızca birer santimetre artırmayı tercih etti.

Duplantis'in rekor kırma stratejisi, 1980'ler ve 90'larda dünya rekorlarını birer santimetre artırarak bonus ödülleri en üst düzeye çıkaran Ukraynalı Sergey Bubka'nın uyguladığı yöntemle aynı.

SERGEY BUBKA'YI YAKALADI

Bu başarısıyla Duplantis, 3. dünya şampiyonluğunu kazanarak üst üste üç kez altın madalya elde eden Sergey Bubka'yı da yakaladı.

Milli atlet Ersu Şaşma ise 5.75'lik derecesiyle finale yükselmesine rağmen, 5.55 barajını üç denemede de geçemeyerek yarışmayı tamamladı.

Gümüş madalya 6.00 metreyle Yunan atlet Emmanouil Karalis'in, bronz madalya ise Avustralyalı Kurtis Marschall'ın oldu.