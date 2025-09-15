Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Armand Duplantis'ten bir dünya rekoru daha: 6.30 metre! - Diğer Haberleri

        Armand Duplantis'ten bir dünya rekoru daha: 6.30 metre!

        Tokyo'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlama finalinde İsveçli Armand Duplantis, 6.30 metrelik atlayışıyla kariyerindeki 14. dünya rekorunu kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 17:25 Güncelleme: 15.09.2025 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Armand Duplantis'ten bir dünya rekoru daha!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokyo’daki Dünya Atletizm Şampiyonası, sırıkla atlama finalinde dünya rekoruna sahne oldu.

        Sırıkla atlama finalinde İsveçli Armand Duplantis, 6.30 metrelik atlayışıyla kariyerindeki 14. dünya rekorunu kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

        twitter

        Duplantis'ten önce dünya rekoru, 2014'te Fransız Renaud Lavillenie tarafından kırılan 6.16 metreydi.

        REKORLARI BİRER SANTİMLE KIRIYOR

        İki kez Olimpiyat altın madalyası kazanan Duplantis, 14 başarılı rekor denemesinin tamamında dünya rekorunu yalnızca birer santimetre artırmayı tercih etti.

        Duplantis'in rekor kırma stratejisi, 1980'ler ve 90'larda dünya rekorlarını birer santimetre artırarak bonus ödülleri en üst düzeye çıkaran Ukraynalı Sergey Bubka'nın uyguladığı yöntemle aynı.

        SERGEY BUBKA'YI YAKALADI

        Bu başarısıyla Duplantis, 3. dünya şampiyonluğunu kazanarak üst üste üç kez altın madalya elde eden Sergey Bubka'yı da yakaladı.

        Milli atlet Ersu Şaşma ise 5.75'lik derecesiyle finale yükselmesine rağmen, 5.55 barajını üç denemede de geçemeyerek yarışmayı tamamladı.

        Gümüş madalya 6.00 metreyle Yunan atlet Emmanouil Karalis'in, bronz madalya ise Avustralyalı Kurtis Marschall'ın oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        İsrail ve ABD arasında kritik görüşme
        İsrail ve ABD arasında kritik görüşme
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Milyonların kültür yolculuğu
        Milyonların kültür yolculuğu
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi