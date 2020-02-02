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HaberlerSağlıkArnavutköy'de, Çin pazarında çalışan kişi için önlem! - Haberler

Arnavutköy'de, Çin pazarında çalışan kişi için önlem!

M. K. isimli Türk vatandaşı, gece saatlerinde halsizlik ve ateş şikayetiyle Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanedeki doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı. Bir süre hastanede müşahede altında tutulan M.K. özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka hastaneye sevk edildi

Arnavutköy Devlet Hastanesi
DHA

Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gece saatlerinde gelen bir kişi halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurdu. Bir süre hastanede müşahede altında tutulan kişi, özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka bir hastaneye sevk edildi. DHA'nın haberine göre; hastaneye başvuran kişinin Rusya'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi. 

MÜŞAHEDE ALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre; M. K. isimli Türk vatandaşı, gece saatlerinde halsizlik ve ateş şikayetiyle Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanedeki doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı. Bir süre hastanede müşahede altında tutulan M.K. özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka hastaneye sevk edildi. Bu sırada hastanedeki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü. 

 

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