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Arnavutluk'ta hava trafik kontrolörlerinin iş durdurma eylemi nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Rahibe Teresa Uluslararası Havalimanı'ndaki hava trafik kontrolörlerinin maaşlarının düşürülmesi kararının ardından başlatılan iş durdurma eylemi nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi.

Arnavutluk'ta hava trafik kontrolörlerinin iş durdurma eylemi nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi
Arnavutluk'ta eylem: Tüm uçuşlar iptal!
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AA

Bağımsız Hava Trafik Kontrol Sendikasından (SPKTA) yapılan açıklamada, uçuş kontrolörlerinin maaşlarını azaltma kararının ardından iş durdurma eylemine gidildiği belirtilerek, "uçuş emniyetinin sağlanamayacağı, bu nedenle belirsiz bir süre uçuşların durdurulacağı" ifade edildi.

Maaş düşürme kararının hiçbir istişare sürecinden geçmediği kaydedilen açıklamada, kararın aynı zamanda sözleşme ve iş ilişkilerini düzenleyen çok sayıda yasayı ihlal ettiği aktarıldı.

Hava trafik kontrolörleri için 11 aydan fazladır devam eden bu durumun artık tehlike arz ettiği vurgulanan açıklamada, "Aşırı stres ve fiziksel yorgunluk nedeniyle kontrolörler, kademeli olarak Arnavutluk Cumhuriyeti'nin hava sahasında güvenli uçuş için gerekli koşulların oluşturulmasındaki görevlerini yerine getiremeyebilir." ifadesine yer verildi.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanı İlir Meta, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, SPKTA'nın kararı nedeniyle uçuş hizmetlerinin durmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

İş durdurma eyleminin çözüm olmadığına işaret eden Meta, "Arnavutluk'ta hava sahası güvenliği ulusal güvenlik meselesidir. Hükümetin tüm sorumlu kurumlarına bu soruna çözüm sağlamak için somut önlemler almaları konusunda alenen ve resmi olarak uyarıda bulundum. Kontrolörlerin taleplerinin görmezden gelinmesi doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Edi Rama, yaptığı açıklamada, eylemi "sabotaj" olarak niteleyerek, bu durumun tolere edilmeyeceğini kaydetti.

Rama, iş bırakma eylemini düzenleyenlerin hukuki yaptırımla karşılaşacaklarını belirtti.

Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku da düzenlediği basın toplantısında, uçuşların yeniden ne zaman açılacağına ilişkin süre veremeyeceğini ancak çözüm için planlarının bulunduğunu söyledi.

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