Arnold Schwarzenegger yıllara teslim oldu

Rol aldığı Terminator serisiyle kariyerinde doruk noktaya tırmanan Arnold Schwarzenegger, yıllara teslim oldu. 71 yaşındaki aktör önceki gün sevgilisi Heather Milligan ile İtalya'nın Milano kentinde görüntülendi. Schwarzenegger'ın fiziksel formunu hala koruyor olsa da saçlarının ve sakallarının neredeyse tamamen beyazlamış olması dikkat çekti. Aktör, bir ara yorulup mağazadaki bir sandalyeye oturarak soluklandı