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Arsa ve arazi fiyatları yükselişini sürdürüyor. Özellikle de pandemi döneminde insanların şehir merkezlerinden uzaklaşmaya başlaması ile beraber arazi ve arsa taleplerinde patlama yaşandı. Yaşanan talep yükselişi ile beraber son 1 sene içerisine ortalama fiyatlar üzerinden ölçüldüğünde arazi fiyatları yüzde 25, arsa fiyatları ise yüzde 21 oranında zamlandı.

5 büyük ildeki arsa ve arazi fiyatları incelendiğinde, arsa fiyatlarının en fazla artış gösterdiği illerin İstanbul ve Antalya, arazi fiyatlarının en fazla artış gösterdiği illerin ise Antalya ve İzmir olduğu görülüyor.

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com’un verilerine göre Türkiye genelinde konut imarlı arsa fiyatları son 1 yılda yüzde 21, arazi fiyatları ise yüzde 25 seviyesinde artış gösterdi. Türkiye genelinde arsa metrekare satış fiyatı 548 TL; tarla, bağ, bahçelerin metrekare satış fiyatı ise 45 TL. oldu.

İSTANBUL'DA YÜZDE 54 ARTIŞ



İstanbul’da arsa fiyatları son 1 yılda yüzde 54 artış gösterirken ortalama metrekare fiyatı 921 TL oldu. Antalya’da son 1 yıllık değer artışı yüzde 23 seviyesinde olurken, ortalama metrekare fiyatı ise 546 TL. Arazi fiyatları son 1 yılda Antalya’da yüzde 27, İzmir’de yüzde 26 artış gösterdi. Antalya’da arazilerin ortalama metrekare fiyatı 52 TL; İzmir’de ise 72 TL. Önümüzdeki 1 yılda Türkiye genelinde konut imarlı arsa fiyatlarında yüzde 4, arazi fiyatlarında ise yüzde 2 artış beklendiği belirtildi