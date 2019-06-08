Premier Lig'i Tottenham Hotspur'un ardında beşinci sırada bitiren, UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea'ye 4-1 yenilerek kupayı kazanamayan Arsenal, Cohen Bramall, Petr Cech, Charlie Gilmour, Stephan Lichtsteiner, Julio Pleguezuelo, Aaron Ramsey ve Danny Welbeck ile resmi olarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Resmi sitesinden yaptığı açıklama ile 7 futbolcusuna veda eden Arsenal; "Kulübe olan katkıları için hepsine teşekkür eder, gelecekteki başarılarının devamını dileriz" ifadelerini kullandı.

7 isim arasından Şubat ayında Juventus ile ön sözleşme imzalayan Galli yıldız Aaron Ramsey'in 1 Temmuz itibariyle İtalyan ekibine katılması bekleniyor.

37 yaşındaki deneyimli kaleci Petr Cech ise sezon sonu itibariyle futbolu bırakacağını açıklamıştı.